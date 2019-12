“O Natal é noturno, mas a sua cor é o vermelho”

São vários os espaços de culto das dioceses de Lisboa e Setúbal que apresentam obras de D. João Marcos, bispo de Beja. Não ilustram passagens evangélicas, tal como estamos habituados a ver, mas a composição e o próprio desenho remetem para imagens que chegam do Oriente. Um caminho percorrido e aprofundado pelo prelado, para recuperar as raízes da iconografia cristã.

“Li, na altura, entre outros, o livro de Evdokimov, “A Teologia da Beleza”, que me ajudou, realmente, a mergulhar nas imagens numa perspetiva teológica que, como sabemos, no Ocidente, em grande parte, se perdeu”, conta à Renascença, D. João Marcos.

“Aquilo que comecei a fazer, foi a partir da experiência do Oriente, dos ícones, etc, foi ver como naquelas imagens realistas, figurativas, digamos, mas na fronteira do abstrato, como foi realmente uma forma notável de aproveitar a imagem dentro da tradição católica”, refere o bispo de Beja.

Formado em pintura pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, o prelado, também conhecido como o “bispo pintor”, confessa que tem hoje muito menos tempo para se dedicar à pintura, contudo reconhece que a arte pode ser uma ferramenta de evangelização.

“Para que serve uma pintura?”, questiona. “Para isto. Para que, aí, se manifeste a glória de Deus”, sendo nesse sentido, “a arte, um instrumento de evangelização.”

Uma arte que nem sempre andou de mãos dadas com a espiritualidade, como, de resto, mostra a História ao longo dos séculos. Mas se há uma imagem consensual que liga a pessoa ao Divino, é a imagem de um presépio.