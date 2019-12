Bispo de Lamego pede que Jesus não se perca na confusão

No seguimento destes versos o bispo escreve em prosa a “todos os meus irmãos e irmãs, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, fiéis leigos, doentes, idosos, jovens e crianças, migrantes, das 223 Paróquias da nossa Diocese de Lamego, e da Igreja inteira, a todos e a ti também, um Santo Natal com Jesus sempre no meio de nós, e um Novo Ano cheio da Graça e da Alegria do Evangelho.”

“Vem, Senhor Jesus, bate à nossa porta, encandeia a nossa vida, e conduz os nossos passos pelo caminho da Paz e do Carinho”, conclui o bispo D. António Couto.

Pode ler o poema do bispo de Lamego na íntegra no site da diocese..