Sérgio Conceição dá cinco dias de folga ao plantel

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, concedeu cinco dias de folga ao plantel, após a vitória por 4-2 no terreno do Desportivo de Chaves, que carimbou a passagem à "final-four" da prova.

Regressados de Trás-os-Montes, Conceição alargou o período de férias em quadra natalícia e fruto da pausa de inverno da Liga.

O plantel volta ao trabalho no sábado, dia 28 de dezembro, dia em que o FC Porto começa a preparar a deslocação a Alvalade para defrontar o Sporting, no dia 5 de janeiro.