Zero defende "avaliação séria" de responsabilidades nos estragos provocados pelo mau tempo

A associação ambientalista Zero defendeu nesta segunda-feira uma "avaliação séria" de responsabilidades da autorização e construção em zonas de risco que, em situações de mau tempo, afetam populações e habitações e exigiu ações corretivas.

"A situação vivida nos últimos dias deixou muito claro que o país não está preparado para prevenir e lidar com situações meteorológicas excecionais, próprias das alterações climáticas", alertou a Zero, lembrando a destruição de praias e inundação de zonas ribeirinhas no litoral e as cheias e deslizamento de terras registadas no interior e no leito de rios.

O mau tempo, que se faz sentir desde a passada quarta-feira, provocou dois mortos, um desaparecido e deixou 144 pessoas desalojadas. Por precaução, outras 352 pessoas estão deslocadas de suas casas e já se registaram mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.