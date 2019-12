"Não temos investimento na manutenção e conservação”, denuncia coordenador da Proteção Civil

O coordenador da Proteção Civil de Montemor-o-Velho, Hélder Araújo , aponta a falta de manutenção como uma das causas para a rutura dos diques do Mondego.

Em declarações à Renascença, Hélder Araújo adianta que "os diques não estavam preparados” e denuncia falta de investimento na bacia do Mondego. “São obras extremamente complexas e nós não temos investimento na manutenção e conservação deste tipo de infraestruturas”, explica.

No domingo, um segundo dique, do leito periférico direito do rio Mondego, na margem oposta a Casal Novo do Rio, acabou por ceder.