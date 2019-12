Mais de duas mil participações a seguradoras devido aos estragos causados pelo mau tempo

A Fidelidade recebeu 1.468 sinistros até domingo, "mais de 90%" referentes a incidentes em habitações, e à Tranquilidade chegaram 675 participações, dois terços também relativos a casas.

Todos estes estragos participados foram provocados pelo mau tempo sentido em Portugal desde quarta-feira passada, informaram as seguradoras, esta segunda-feira, em comunicado.

A seguradora Fidelidade adiantou que, “por forma a agilizar o processo de peritagem”, tem, desde o fim de semana, uma equipa de 50 peritos a trabalharem no terreno, “para o levantamento de danos e prejuízos causados pela depressão que afetou o país com maior incidência na região do Norte”.

Vinte e cinco por cento das participações recebidas pela Tranquilidade dizem respeito a danos em imóveis de comércio ou indústria, indicou uma fonte da seguradora à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, as zonas mais afetadas ficam na região do norte do país, designadamente Braga e Guimarães, Porto, Penafiel e Vila Nova de Famalicão.