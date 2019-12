ERC chumba nova direção de informação da RTP

O conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu esta segunda-feira parecer negativo à proposta da administração da RTP para a direção de informação, que propôs o nome do jornalista José Fragoso, que iria acumular os cargos de diretor de informação e de programas.

“O Conselho Regulador da ERC, reunido a 23 de dezembro de 2019, deliberou dar parecer negativo à proposta de acumulação dos cargos de Director de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Director de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3, ficando prejudicada qualquer outra apreciação das nomeações apresentadas até ao envio de novo pedido de parecer”, esclarece a entidade reguladora, em comunicado divulgado no seu site na internet.