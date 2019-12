Costa elogia forças militares e de segurança destacadas em missões internacionais

As afirmações fazem parte de uma mensagem de Natal, divulgada esta segunda-feira e gravada aquando da visita de António Costa à ilha grega de Samos, onde o contingente da Polícia Marítima presta serviço no âmbito de uma missão da Frontex – Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira.

O primeiro-ministro salientou que “que estas forças destacadas estão longe das suas famílias. E se isso é sempre difícil, é mais difícil naturalmente nesta época em que as famílias portuguesas se reúnem em comunhão para celebrar o Natal", transmitindo "às famílias de todos os militares, de todos os elementos das forças de segurança que se encontram destacados algures em missão internacional, o profundo reconhecimento do país pelo seu trabalho”.

As operações da Polícia Marítima, desde 2014, já resgataram 6.940 pessoas em operações de salvamento. Desde o início do ano, as forças nacionais já estiveram envolvidas no resgate de cerca de 2.000 refugiados - um número superior ao registado em 2018.

"Aquilo que assisti aqui em Samos excedeu em muito as minhas expectativas e estou muitíssimo orgulhoso", declarou António Costa durante uma visita em que recebeu elogios do vice-primeiro-ministro grego, Panagiotis Pikrammenos, pelo trabalho desenvolvido pelos portugueses.

No que respeita às características destas missões, cabe às forças de Portugal a vigilância na fronteira marítima e as patrulhas terrestres nas áreas costeiras, apoiando Operações de Busca e Salvamento (SAR) e procedendo a controlos de fronteira.

Ainda no plano operacional, as forças da Polícia Militar têm de identificar e mesmo intercetar movimentos suspeitos, prevenir e detetar a migração irregular e o crime transfronteiriço.