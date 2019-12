Colapsou segundo dique em Montemor-o-Velho

Colapsou, este domingo, o dique do leito periférico direito do rio Mondego, na margem oposta a Casal Novo do Rio, que durante a tarde tinha sido evacuada devido ao receio de rotura de um outro dique junto à aldeia.

A informação foi confirmada por Emílio Torrão, presidente câmara municipal de Montemor-o-Velho.

Autarca assegurou, contudo, que o impacto não será “muito grande” e que a situação está a ser monitorizada.

Em conferência de imprensa, o comandante distrital de operações de socorro de Coimbra, Carlos Tavares, adiantou que o mesmo dique, estaria a ser reforçados, com sacos de areia e pedra.

"O que estamos a fazer é criar um mecanismo de defesa na margem oposta, criar ali um mecanismo de defesa, de resistência, através de pedra, através de tela e de `bigbags´ [sacos] de areia", disse aos jornalistas o Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Coimbra.

Carlos Luís Tavares reafirmou a existência de uma situação de aluimento do talude da margem esquerda do leito periférico direito do rio Mondego, um aluimento de terra que está a "preocupar" as autoridades.