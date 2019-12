Bebida tradicional das Filipinas causa 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram depois de beber vinho de coco nas Filipinas. As autoridades dizem que outras 300 estão a ser tratadas no hospital depois de terem consumido Lambanog nas províncias de Laguna e Quezon, no sul de Manila.

Muitas destas pessoas que se encontram no hospital responderam ao apelo lançado pelo autarca de Laguna, Vener Munoz in Rizal, depois de terem ocorrido algumas mortes entre quinta-feira e domingo.

A bebida de vinho de coco é muito popular em algumas províncias filipinas e frequentemente consumida em épocas festivas. Mas a sua produção não é regulamentada e inclui muitas vezes aditivos perigosos.

O vinho de coco “é fermentado a partir da seiva de uma flor de coco”, explica um porta-voz do Hospital Geral das Filipinas. "Se é fermentado, produz metanol durante a fermentação e, às vezes, o Lambanog vendido tem muito metanol".

O departamento de saúde das Filipinas já anunciou que irão ser feitas análises ao sangue das pessoas afetadas e também a amostras de Lambanog.