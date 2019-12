Acidente em cadeia com 69 veículos faz 35 feridos nos EUA

35 pessoas ficaram feridas, no domingo, num acidente em cadeia que envolveu 69 viaturas, na autoestrada de Virgínia, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela agência Reuters, apesar de não terem ainda sido apuradas as causas do acidente, “o nevoeiro e gelo na estrada foram fatores determinantes na colisão”, a par com “a curiosidade” de alguns condutores.

Dos 35 feridos, 11 estão em estado grave. Em comunicado, partilhado nas redes sociais, as autoridades locais adiantam que o acidente ocorreu às 7h51 na ponte Queens Creek.