Vasco Faísca vai assumir comando do Braga B

Vasco Faísca será o sucessor de Rúben Amorim na equipa B do Braga, sabe Bola Branca.

O treinador de 39 anos vai deixar a liderança do Olhanense, que lidera a Série D do Campeonato de Portugal, para assumir a vaga na segunda equipa da formação dos arsenalistas, sendo que Rúben Amorim foi o escolhido pela SAD para treinar a equipa principal, após despedimento de Sá Pinto

Faísca, hoje com 39 anos, foi internacional pelas camadas jovens de Portugal e fez carreira maioritariamente em Itália, com passagens pelo Vicenza, Padova e Ascoli. Em Portugal, representou o Lourinhanense, Sporting, Académica e Belenenses.

A carreira como treinador começou na última temporada. Arrancou a época como treinador dos juniores do Vianense, foi adjunto do Vilafranquense e assumiu o comando técnico da equipa principal do Olhanense, em fevereiro.

O Olhanense lidera a Série D do Campeonato de Portugal, com 36 pontos, os mesmos que o Real Massamá. A boa campanha na equipa algarvia convenceu o Sporting de Braga a apostar em Faísca para assumir a equipa B, também com objetivo de subir à II Liga e que ocupa o segundo lugar da Série A do Campeonato de Portugal, atrás do Vizela.