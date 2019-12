Presidente do Rio Ave não quer perder Carlos Carvalhal

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, quer convencer Carlos Carvalhal a continuar no clube de Vila do Conde, depois do treinador ter anunciado publicamente que iria pedir a demissão, devido às queixas da arbitragem na partida entre Rio Ave e Gil Vicente, que ditou a saída da Taça da Liga.

Em declarações à imprensa após o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, que ditou a visita do Rio Ave ao Estádio da Luz, Silva Campos admite vontade de tentar segurar o treinador no clube.

"Estivemos reunidos hoje de manhã, antes de vir para Lisboa. O que posso dizer sobre o que aconteceu é que é lastimável, a nossa indignação mantém-se porque roubaram-nos um sonho. Quanto ao Carlos Carvalhal, não é nestes momentos que devemos atirar a toalha ao chão, temos de estar unidos. No início da época consegui convencer o Carvalhal a regressar o futebol português. Compreendo o momento dele, mas no dia 26 vamos reunir. Vamos deixar passar esta quadra natalícia, vamos viver um pouco em paz, sabendo de antemão que estamos magoados, mas no dia 26 vamos reunir e tomar a decisão certa", disse.

O responsável máximo do clube de Vila do Conde acredita que, no dia 26, vai conseguir convencer Carvalhal a ficar no clube: "Sou a pessoa certa para o convencer a continuar no nosso projeto. Ele apresentou a demissão num momento de revolta, mas agora com um pouco mais de calma, vamos repensar em tudo e vou tentar convencer o Carvalhal a continuar no nosso projeto. No momento certo vamos comunicar a nossa decisão, mas acredito que irei convencê-lo a ficar".