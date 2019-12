Portimonense formaliza protesto do jogo com o Sporting. Saiba o que diz o regulamento

O Portimonense alega que o Sporting violou o regulamento da Taça da Liga, no jogo disputado no Algarve, considerando que os leões não apresentaram a quota mínima de dois jogadores formados localmente no 11 inicial. E o protesto já avançou para o Conselho de Justiça.

De acordo com o regulamento de competições, jogador formado localmente é um jogador que entre os 15 anos, ou no início da época em que atinge essa idade, e os 21 anos, ou no termo da época em que atinge essa idade, esteve registado num clube da Federação Portuguesa de Futebol, por 3 épocas, ou 36 meses.

No 11 inicial do Sporting só dois jogadores poderiam cumprir este requisito: Luís Maximiano e Bruno Fernandes. Em relação ao guarda-redes não há qualquer dúvida. Max fez toda a formação em clubes portugueses.

A dúvida recai sobre Bruno Fernandes, que saiu com 18 anos para o Novara de Itália. Na época em que completou 15 anos, Bruno estava no Boavista. É essa a primeira época que entra nas contas para o estatuto de jogador formado localmente, segundo define a Federação.

Nas três seguintes, Bruno Fernandes continuou em Portugal: uma época no Pasteleira e duas no Boavista. Entre os 15 e os 21 anos, contabiliza as quatro épocas de formação em clubes da Federação Portuguesa de Futebol.

Portimonense pretende esclarecimento

O Portimonense pretende aclarar a situação, até porque aos algarvios subsistem dúvidas sobre a definição do estatuto de jogador formado localmente no regulamento da Taça da Liga. De acordo com o que a Renascença verificou, a definição desse estatuto não difere da definida pela Federação.

O Sporting, de acordo com o que apurámos, terá sido alertado, antes do início do jogo, para eventualidade de não cumprir o regulamento e perante as dúvidas terá mesmo colocado Ilori em exercícios de aquecimento, como medida preventiva. Os leões terão tirado as suas conclusões de forma célere e entraram em campo com Max e Bruno Fernandes. Dois jogadores, que no entender dos leões, têm estatuto de atletas formados localamente.

Cabe agora ao Conselho de Justiça apreciar a contestação do Portimonense e anunciar decisão. Terá de ser célere, até porque a final four da Taça da Liga está marcada para daqui a menos de um mês.

O Sporting venceu o Portimonense, por 2-4, e apurou-se para a "final four" da Taça da Liga. Na meia-final vai defrontar o Sporting de Braga.