Hoje há sorteio da Taça de Portugal

Realiza-se hoje, a partir das 14h30, o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal. A cerimónia acontece na Cidade do Futebol, em Oeiras, e conta com a presença dos oito resistentes da prova, já sem o detentor do troféu, o Sporting.

Benfica e FC Porto, finalista derrotado na época passada, são os favoritos. Há mais três equipas da I Liga ainda em competição: Famalicão, Rio Ave e Paços de Ferreira. Varzim e Académico de Viseu são os representantes da II Liga e do Campeonato de Portugal continua em prova o Canelas 2010.

A equipa de Vila Nova de Gaia é a grande sensação desta edição da Taça de Portugal. Os jogos dos quartos de final realizam-se entre 14 e 16 de janeiro.



Equipas em sorteio

I Liga: Benfica, FC Porto, Famalicão, Rio Ave e Paços de Ferreira

II Liga: Varzim e Académico de Viseu

Campeonato de Portugal: Canelas 2010