Canelas alimenta o sonho de jogar no Dragão

O Canelas 2010 vai jogar com o Académico de Viseu nos quartos de final da Taça de Portugal, mas Fernando Madureira, avançado do clube e líder da claque Superdragões, já está com os olhos postos nas meias-finais.

Se o Canelas, equipa do Campeonato de Portugal ultrapassar o Viseu, da II Liga, encontra o vencedor do jogo entre FC Porto e Varzim nas "meias".

"Queremos passar par conseguirmos cumprir um sonho de criança que é jogar no Estádio do Dragão. É um sonho meu, de criança, e de todos os jogadores do Canelas", disse Madureira, representante do Canelas, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Adepto do FC Porto, "Macaco", como também é conhecido, queria encontrar, já nos quartos de final, Benfica ou FC Porto. O desejo era jogar com o Porto no Dragão, ou com o Benfica em Canelas.

Para já, o Canelas terá a missão de defrontar o Académico de Viseu e os representantes do Campeonato de Portugal estão "orgulhosos" da campanha já realizada, mas continuam empenhados "em lutar" por mais.

Os jogos dos quartos de final da Taça realizam-se entre 14 e 16 de janeiro.