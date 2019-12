Braga despede Ricardo Sá Pinto

Ricardo Sá Pinto foi despedido do Sporting de Braga. O clube anunciou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com o treinador, poucas horas depois de Sá Pinto ter alcançado lugar na "final four" da Taça da Liga, ao derrotar o Paços de Ferreira.

Na nota publicada no site, os minhotos revelam que a nova equipa técnica será apresentada no dia 27 de dezembro, dia em que o plantel volta ao trabalho, após o período de férias natalícias.

O Braga agradece o empenho e dedicação de Sá Pinto e realça, sobretudo, o trabalho realizado na Liga Europa. Nessa competição, o clube teve um desempenho brilhante. Passou duas pré-eliminatórias e qualificou-se para os 16 avos de final depois de ter vencido o seu grupo, sem qualquer derrota. Sá Pinto deixa, ainda, o Braga na "final four" da Taça da Liga.

Na decisão da SAD terá pesado a má prestação no campeonato, onde o Braga é 8.º classificado, e a eliminação da Taça de Portugal nos oitavos de final, diante do Benfica. Sá Pinto não completou meio ano na Pedreira. Apresentado a 4 de julho, o treinador sai a 23 de dezembro. O Braga também anunciou a rescisão dos adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.