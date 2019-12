Benfica-Rio Ave e FC Porto-Varzim nos quartos de final da Taça de Portugal

O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal ditou que Benfica e FC Porto, os dois grandes ainda em prova, realizam os respetivos jogos em casa. Os campeões nacionais terão pela frente o Rio Ave. O FC Porto recebe o Varzim.

Paços de Ferreira-Famalicão e Académico de Viseu-Canelas são os outros dois jogos desta etapa da prova. Os jogos dos quartos de final realizam-se entre 14 e 16 de janeiro do próximo ano.

Ficou também já definido o emparelhamento das meias-finais e fica, desde já, definido que FC Porto e Benfica só se poderão encontrar na final do Jamor. O vencedor do Benfica-Rio Ave defronta o vencedor do Paços-Famalicão. Na outra meia-final, o vencedor do Académico de Viseu-Canelas joga com o vencedor do Porto-Varzim.

Taça de Portugal

Quartos de final

Paços de Ferreira-Famalicão

Benfica-Rio Ave

Académico de Viseu-Canelas 2010

FC Porto-Varzim

Meias-finais

Benfica-Rio Ave vs Paços de Ferreira-Famalicão

Académico de Viseu-Canelas 2010 vs FC Porto-Varzim