Universidade Cluj despede seis jogadores portugueses

Razia de jogadores portugueses no Universidade de Cluj. O clube romeno decidiu despedir, de uma assentada, seis futebolistas portugueses. Entre eles está Tiago Gomes, defesa formado no Benfica e internacional português.

José Costa, que entretanto assinou pelo Cova da Piedade, Tiago Gomes, Pedro Mendes, Inácio Miguel, Rafa e André Ceitil são os atletas que receberam guia de marcha do emblema da segunda divisão daquele país.

Em entrevista a Bola Branca, André Ceitil explica que a decisão teve por base a falta dos resultados desportivos que o clube esperava.

"Era um projeto de subida, inicialmente, mas não correspondeu às expectativas. Houve, por isso, mudanças. Dentro e fora do campo. Remodelações. A minha ideia era subir mais uma vez, já tenho duas subidas no curriculo, e as coisas não correram bem", refere o médio de 24 anos, que quer agora continuar a carreira em Portugal.

Em Bola Branca, Ceitil revela ter convites para continuar lá fora, mas dá prioridade ao futebol português.

"Surgiram alguns contactos do estrangeiro, mas gostaria neste momento de abraçar um projeto em Portugal. Se um projeto de II Liga for mais aliciante, mas gostava de ir para uma equipa da I", termina.

André Ceitil trocou no início da época o Leixões pelo futebol romeno. Antes, como senior, passou por Farense e Cova da Piedade. O jogador foi formado nos Pescadores, Benfica e Vitória de Setúbal.