Pereirinha: "Jesualdo Ferreira tem condições para ter sucesso no Brasil"

Jesualdo Ferreira é o escolhido do Santos para assumir o comando técnico do vice-campeão do Brasil, depois do Santos ter colocado um ponto final na ligação com o argentino Jorge Sampaoli.



Para Bruno Pereirinha, que trabalhou com Jesualdo Ferreira no Sporting e jogou duas épocas no futebol brasileiro, no Atlético Parananense, o treinador português "tem condições para ter sucesso no Santos, porque é bom treinador e com provas dadas".

"Chega ao Santos em condições mais favoráveis do que as que Jorge Jesus encontrou" quando chegou no último Verão ao Flamengo, considera o jogador, em entrevista a Bola Branca, destacando o caminho desbravado por JJ.