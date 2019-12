Oficial: Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos

Jesualdo Ferreira é oficialmente o novo treinador do Santos, vice-campeão do Brasil, apenas batido pelo Flamengo, de Jorge Jesus, no último campeonato. Jesualdo assina por uma temporada e sucede a Jorge Sampaoli, que recusou saiu do clube de São Paulo depois de não ter acertado a renovação do contrato.

Na breve nota publicada no site, o Santos destaca a experiência do treinador português, campeão em três continentes diferentes.

Jesualdo, de 73 anos, estava sem clube, desde que deixou o Al-Sadd, no final da temporada passada, depois de ter sido campeão do Qatar. Tricampeão nacional pelo FC Porto, Jesualdo Ferreira conta, ainda, no currículo com o título de campeão egípcio, conquistado pelo Zamalek.

A apresentação de Jesualdo está marcada para 6 de janeiro.