Espanhol despede Machín e já vai para o terceiro treinador

O Espanhol de Barcelona anunciou a demissão de Pablo Machín. O treinador não resistiu à série de maus resultados e a derrota com o Leganés foi o ponto final da sua passagem pelo clube.

Machín esteve dois meses no cargo. Quatro vitórias, duas na liga espanhola, três empates e oito derrotas é o saldo do téncico que, apesar de ter conseguido o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, não foi capaz de tirar o clube do último lugar do campeonato.

À 18.ª jornada, o Espanhol está a cinco pontos da primeira equipa acima da linha de água e já despediu dos treinadores. David Gallego foi a primeira aposta, antes de Machín, treinador que na época passada orientou o Sevilha.

O clube catalão ainda não anunciou o nome do novo treinador. O Espanhol não tem jogadores portugueses no plantel, mas conta com Facundo Ferreyra, ponta de lança emprestado pelo Benfica. O argentino tem oito golos: sete na Liga Europa e um no campeonato.