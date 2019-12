Atraído pela grandeza, Ancelotti quer fazer história no Everton

Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado como novo treinador do Everton e revelou que a grandeza do clube foi um dos motivos que o convenceu a voltar a Inglaterra. O Everton está no 15.º lugar da Premier League e o objetivo passa por revitalizar a equipa, a nível de resultados.

"O Everton é um dos grandes clubes de Inglaterra. É verdade que treinei clubes de topo [Real Madrid, PSG, Milan, Juventus, Bayern Munique], mas este projeto, para mim, é semelhante ao do PSG. O clube está a construir um novo estádio, tem muita história e grande tradição", disse o treinador.

Ancelotti pretende transformar o Everton num clube de Liga dos Campeões. "É um objetivo a longo prazo. No futebol nada é impossível", rematou.

Ancelotti começou a época no Nápoles e foi despedido devido aos maus resultados. Por esse mesmo motivo, Marco Silva foi demitido do Everton, o novo clube do italiano.