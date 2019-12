Leclerc renova pela Ferrari

Charles Leclerc acertou a renovação de contrato com a Ferrari até 2024. Um extensão do acordo natural, tendo em conta a prestação do piloto na primeira época com a escuderia italiana.

Leclerc foi quarto classificado no Mundial de Fórmula 1, à frente do seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel. "Estou muito feliz por continuar na Ferrari. Correr pela equipa mais prestigiada da Fórmula 1 é um sonho tornado realidade. Estou ansioso por recomeçar o trabalho e para ver o que o futuro me reserva", diz o monegasco, citado pela Ferrari.

Na primeira época na Ferrari, depois de se ter estreado pela Sauber, no ano anterior, Leclerc conquistou sete "pole positions" e duas vitórias.