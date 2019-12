Cofina compra dona da TVI com "desconto" de 50 milhões

A Cofina anunciou esta segunda-feira ter acordado com a Prisa a redução do preço de aquisição da Media Capital (dona da TVI) em 50 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A redução do preço foi feita através de um aditamento ao contrato de compra.

Na informação publicada no site da CMVM refere-se que, com a celebração deste aditamento, "as partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda, que é agora de 123.289.580 euros, assumindo um 'enterprise value' de 205.000.000 euros", refere o comunicado enviado à CMVM.

A redução agora comunicada corresponde a 50 milhões de euros face aos 255 milhões de euros que tinham sido comunicados em 21 de setembro.

O comunicado adianta ainda que "o preço máximo por ação da Media Capital previsto resultante do Contrato de Compra e Venda corresponde, agora, a 1,5406 euros (por contraposição ao montante de 2,1322 euros, divulgado no anúncio preliminar da Oferta)".

Foi em 21 de setembro que a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros (a operação inclui a dívida).

Em 10 de dezembro, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência propôs-se "adotar uma decisão de não oposição" à compra da Media Capital pela Cofina, "uma vez que não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados como relevantes", lê-se no projeto.

Decorre agora a contagem de 10 dias úteis para a audiência prévia da Cofina e dos terceiros interessados.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CMTV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.