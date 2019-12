Igreja Católica disponível "para resolver chaga" dos abusos sexuais

O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, afirmou este domingo que a Igreja Católica está disponível "para resolver" a "chaga" dos abusos sexuais, reagindo à abolição pelo Papa do segredo pontifício para os casos envolvendo membros do clero.

"Estamos todos do mesmo lado para resolver também esse problema, que é uma chaga. E, por isso, quer da parte da Igreja, quer da parte de todas as entidades onde possa haver resposta... cá estamos, e nós estamos também", disse aos jornalistas, quando questionado sobre a decisão papal, antes de presidir à missa da 31.ª Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz, na Cantina da Cidade Universitária, em Lisboa.

O Papa Francisco decidiu abolir o segredo pontifício para os casos de abuso sexual por parte de membros do clero num decreto publicado na terça-feira pelo Vaticano, em resposta a uma das reivindicações das vítimas. Com a nova instrução, as queixas, processos e decisões referentes a esses casos não estarão sujeitos ao sigilo pontifício.

As vítimas de abuso sexual pediram insistentemente a abolição da prática da Igreja Católica de impor regras de silêncio e confidencialidade aos casos judiciais do Vaticano relacionados com pedofilia praticada por membros do clero, considerando que os agressores estavam protegidos.