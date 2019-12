Cardeal Sodano sai e Papa muda as regras para ocupar o cargo

O Papa aceitou, neste sábado, a renúncia cardeal Angelo Sodano, de 92 anos, como decano do Colégio Cardinalício, cargo que ocupava desde abril de 2005.

Durante o encontro de Natal com responsáveis da Cúria Romana, que decorreu esta manhã, Francisco agradeceu o trabalho que desempenhou e desejou que o seu sucessor seja alguém que se dedique “a tempo inteiro” a esta missão.

O decano é eleito entre um grupo restrito de cardeais-bispos, entre os quais se inclui atualmente o português D. José Saraiva Martins.

O anúncio da renúncia do cardeal Angelo Sodano foi acompanhado pela publicação de um decreto papal, em forma de ‘Motu próprio’, em que se determina que o cargo de decano do Colégio Cardinalício passe a ser ocupado em mandatos de 5 anos, eventualmente renováveis.

A 26 de junho de 2018, o Papa decidiu ampliar o número de cardeais inscritos na ordem dos bispos.

O novo ordenamento canónico equipara “em tudo” aos cardeais com título de uma Igreja suburbicária os cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano; Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais; Marc Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos; Fernando Filoni, então prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos e hoje grande-mestre da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.

Isto significa que os cardeais em causa podem ser eleitos como decano do Colégio Cardinalício, um cargo reservado até hoje aos cardeais com o título de uma Igreja suburbicária (Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Ruffina e Velletri-Segni), as sete dioceses mais próximas de Roma.

O decano é considerado “primus inter pares”, não tendo poder de governo sobre outros cardeais; entre as suas funções está a de convocar o conclave, em caso de sede vacante, e de o presidir, caso tenha menos de 80 anos de idade – sendo, por isso, eleitor.

O atual vice-decano é o cardeal Giovanni Battista Re, de 85 anos.