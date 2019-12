Sérgio Conceição. “Estamos em todas as frentes"

O treinador do FC Porto estava satisfeito pela forma como a sua equipa entrou e encarou a partida contra o D. Chaves, mas reconhece algum “desleixo” na segunda parte.

"Se não entrássemos dessa forma podíamos complicar as coisas, o Chaves tinha seis pontos e nós tínhamos de encarar o jogo de uma forma seria, como uma final, para podermos estar na meia-final. Fizemos uma primeira parte muito boa. Na segunda parte os jogadores achavam que as coisas já estavam resolvidas e houve algum desleixo, algo que eu não gosto porque tem de haver sempre o compromisso", afirmou Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões deu a receita para os azuis e brancos conquistarem a prova: "Temos que resolver as coisas nos 90 minutos e depois ser mais eficazes nos penáltis”, disse a sorrir.

Conceição acrescentou que agora é tempo de “descansar” porque o FC Porto teve “um ciclo de jogos muito exigentes”.

O FC Porto “quer vencer todas as competições em que estamos inseridos. Estamos em todas as frentes, temos um plantel que nos dá garantias para olharmos para a frente."

Pedido uma retrospetiva de 2019, Sérgio Conceição referiu que foi um ano “cheio de paixão por aquilo que faço, com muito amor pela minha família e amizade pelos meus amigos, por isso, sou um homem realizado”.

“Aproveito para desejar a toda a gente no mundo muita paz, muita saúde e também muito sucesso. Vejo, ouço muita gente que com certeza olha mais para o negativo do que para o positivo e pensam que nos abatem de certa forma, mas dá-nos mais força para seguirmos o nosso caminho", referiu.

O FC Porto venceu o D. Chaves por 4-2 e segue para a “final four” da Taça da Liga.