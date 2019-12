SEF desmantela rede criminosa de auxílio à imigração ilegal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou uma rede criminosa que se dedicava ao auxílio à imigração ilegal. A operação, que decorreu no sábado, foi divulgada neste domingo através de comunicado.

Este é o culminar de uma investigação que decorreu ao longo do último ano e que teve origem numa informação das autoridades alemãs sobre sete cidadãos iranianos detetados no aeroporto de Frankfurt, titulares de vistos portugueses apostos nos passaportes e relativamente aos quais existiam suspeitas de terem sido obtidos de modo fraudulento.

Sob a coordenação de DIAP de Lisboa e com estreita colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o processo permitiu identificar o responsável pelo processamento de todos aqueles vistos: um funcionário da secção consular da embaixada de Portugal em Bissau.

O suspeito, agora detido em Portugal, arrogou-se da sua qualidade de funcionário consular para se apoderar de vinhetas de visto em branco, que vendia a outros indivíduos que pretendiam entrar em Espaço Schengen.

Os vistos genuínos, depois de comercializados, foram ilegalmente preenchidos e permitiram a entrada de indivíduos de nacionalidade iraniana na Alemanha, avança o SEF no comunicado enviado à Renascença.

O detido montou um esquema no qual simulava informaticamente a emissão de vinhetas referentes a pedidos de vistos de cidadãos guineenses, anulando-as logo de seguida, ainda em branco. Emitia, então, novas vinhetas a favor dos requerentes locais e apoderava-se das vinhetas anuladas, ainda por preencher, que depois comercializava a troco de avultadas quantias monetárias.

Durante a operação denominada “Visa Branco”, as autoridades identificaram 209 vinhetas de visto processadas desde 2012, que desapareceram e sobre as quais subsistem fortes indícios de que também possam ter sido vendidas.

A operação envolveu 20 inspetores do SEF e uma equipa multidisciplinar especializada – SOS tráfico –, culminando com a realização de buscas à secção consular da embaixada de Portugal na Guiné Bissau e à residência do suspeito em território nacional.

Daqui resultou a apreensão de abundante prova dos crimes identificados, tendo ainda permitido resgatar uma mulher de nacionalidade guineense como possível vítima de tráfico de seres humanos, que se encontrava em casa do suspeito.

O detido, indiciado da prática de múltiplos crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos, corrupção passiva, tráfico de seres humanos e outros, será presente no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação de medidas de coação.