Explosão em quadro elétrico fecha centro de saúde de Miranda do Corvo

Uma explosão no quadro elétrico do edifício da Unidade Saúde Familiar (centro de saúde) de Miranda do Corvo (distrito de Coimbra) obrigou ao encerramento dos serviços neste domingo.

Segundo a vice-presidente do município, Ana Gouveia, que se deslocou ao local, cerca das 10h15, um quarto de hora depois da abertura ao público, o pessoal de serviço "ouviu rebentamentos".

O fogo foi extinto pelos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo.

O Comandante Operacional Municipal, Fernando Jorge, explicou à agência Lusa que o quadro elétrico explodiu e ficou completamente inoperacional.

"Estamos a acompanhar a situação e existe a possibilidade do atendimento passar ainda hoje para a Extensão de Saúde de Semide, conforme nos foi transmitido pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)", disse à agência Lusa a autarca Ana Gouveia.

No local estão também técnicos da EDP a tentar resolver a situação.