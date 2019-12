Dois mortos em dois dias de operação Natal da GNR

A operação Natal e Ano Novo da Guarda Nacional Republicana já regista dois mortos na estrada.

“Até às 7h30 do dia de hoje [domingo], a operação Natal, que começou às zero horas do dia 20, conta com 664 acidentes, duas vítimas mortais a lamentar e cinco feridos graves”

, refere à Renascença o Tenente Coronel Vítor Lima.

A GNR acredita que, a partir deste domingo, o volume de trânsito aumente de intensidade, até porque muitos automobilistas decidiram esperar pelo desagravamento do estado do tempo para se fazer à estrada.

O Tenente Coronel Vítor Lima apela a uma condução prudente e lembra que existem lençóis de água na estrada.

“A Guarda Nacional Republicana aconselha que os condutores primem pela adoção de uma condução defensiva e, especialmente por existir bastante água nas vias, que adotem uma condução em que a velocidade seja adequada às condições climatéricas e ao volume do tráfego”, indica.

IP3 condicionado

O mau tempo está a dificultar a circulação automóvel em algumas zonas. Neste domingo de manhã, o IP3 foi cortado ao trânsito, “devido a um desabamento de terras”.

A circulação foi cortada “desde o nó do IP3 com o IC2 até à zona de Almaça, junto à barragem da Aguieira”, refere o Tenente Coronel Vítor Lima.

Como alternativas, a GNR aconselha o IC2 e a Estrada Nacional 234.

O desabamento não causou vítimas.