Carlos Xistra apita o Chaves-FC Porto

Carlos Xistra é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o jogo decisivo entre Desportivo de Chaves e FC Porto, do grupo D da Taça da Liga.

O árbitro de 45 anos de Castelo Branco será assistido por Jorge Cruz e Marco Vieira. Luís Maximo é o quarto árbitro

No mesmo grupo, o Santa Clara-Casa Pia, jogo entre duas equipas já eliminadas da disputa pela "final-four", terá arbitragem de Hélder Malheiro, assistido por Rui Cidade, Hugo Ribeiro e Carlos Espadinha, o último como quarto-árbitro.

FC Porto e Desportivo de Chaves lideram o grupo, com seis pontos. O empate chega aos dragões para seguir em frente, visto que tem vantagem na diferença de golos. Chaves é a única equipa da II Liga ainda na disputa por um lugar na próxima fase.

No grupo A, Paços de Ferreira e Sporting de Braga disputam um lugar na "final-four", com arbitragem de Luís Godinho. O árbitro da AF de Évora terá apoio de Bruno Jesus e Valter Rufo. Equipa minhota apenas precisa de um empate na Capital do Móvel para seguir em frente.

Na fase de grupos da Taça da Liga, não há VAR em qualquer partida. O Chaves-FC Porto terá relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.