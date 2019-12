Mourinho perde contra o Chelsea

O Tottenham, de José Mourinho, perdeu 2-0, em casa, contra o Chelsea, em jogo da jornada 18 da liga inglesa.

No reencontro com Lampard, técnico do Chelsea, Mourinho falhou o assalto ao quarto lugar da Premier League, que se mantém, assim, em posse do Chelsea.

Os golos dos blues foram apontados por Willian, aos 12 e 45+4.

Para complicar as contas de Mourinho, Son foi expulso por vermelho direto depois de lance com Rudiger.

Há uma curiosidade: o técnico português soma duas derrotas no campeonato inglês, ambas contra ex-equipas: Manchester United e Chelsea.