Marselha mantém perseguição a PSG

Paris Saint-Germain (PSG) e Marselha venceram a continuam separados por sete pontos no topo da liga francesa de futebol, numa 19.ª jornada em que o Mónaco de Leonardo Jardim goleou o Lille, que saiu do pódio.

Frente ao aflito Amiens, o líder PSG impôs-se por confortável 4-1, com um ‘bis’ de Mbappé, aos 10 e 65 minutos, primeiro a concluir um contra-ataque em que correu todo o meio campo adversário e depois em desmarcação e remate de primeira.

O brasileiro Neymar (46) também ‘faturou’, em recarga oportuna, com o colombiano Mendoza (70), liberto na área, a reduzir, numa partida em que o argentino Icardi (84) também festejou.

Em Marselha, frente ao Nimes (3-1), penúltimo, a equipa de André Villas-Boas contou com um autogolo de Alakouch (46) para se adiantar, confirmando a vantagem com tentos do argentino Benedetto (65), em recarga na pequena área, e de lance individual de Payet (82).

Com menos um jogo do que o rival, o PSG comanda com 45 pontos contra os 38 dos marselheses, enquanto o Lille perdeu o terceiro lugar, após ser goleado por 5-1 na visita ao Mónaco de Leonardo Jardim, que assim igualou o Reims no sexto posto, com 28 pontos.

O conjunto de José Fonte e Renato Sanches até se adiantou no marcador em ataque rápido concluído pelo nigeriano Osimhen, contudo os monegascos reagiram de forma avassaladora, com o primeiro tento a ser apontado por Gelson Martins, a concluir contra-ataque.

O Lille perdeu o terceiro lugar para o Rennes, que venceu o Bordéus de Paulo Sousa – partilha agora o 12.º lugar com o Lyon - por 1-0, com um desvio do senegalês Niang na pequena área que garante 33 pontos na classificação, mais dois do que o rival que ultrapassou.

O Lyon de Anthony Lopes esteve na frente, mas cedeu empate 1-1 no recinto do Reims, enquanto o Montpellier de Pedro Mendes goleou o Brest or 4-0 e encabeça o trio de nonos classificados, com 27 pontos.