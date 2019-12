Ferros travam Real Madrid. Barcelona isolado

O Real Madrid empata 0-0 com o Athletic Bilbao e deixa fugir o Barcelona na frente da liga espanhola.

Numa partida em que acertaram três vezes nos ferros (por Kroos, Nacho e Jovic), os merengues não conseguiram marcar em casa nesta jornada 18.

Unai Simon, o guarda-redes dos bascos, foi a outra figura da partida, para além dos ferros das balizas.

Com este tropeço antes do Natal, o Real Madrid passa a somar 37 pontos no campeonato, contra 39 do Barcelona.

Os catalães ganharam, este sábado, 4-1 contra o Alaves.

Também este domingo, destaque para a vitória do Atlético de Madrid 2-1 diante do Bétis. A equipa de Simeone e João Félix recupera uma posição Champions, ao subir ao quarto lugar.