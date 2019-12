Ainda não é oficial, mas enteado de Jesualdo confirma ida para o Santos

“Go, go legend”, escreve ainda Eddie Ferrer, que termina com a frase #fanpeixe (o nome pelo qual é conhecido o Santos).

No Instagram, o DJ lembra o currículo de Jesualdo Ferreira, campeão na Europa, em África e na Ásia, e acrescenta: “Próximo objetivo Brasil”.

O Santos terminou o último campeonato brasileiro no segundo posto, só atrás do Flamengo, de Jorge Jesus.

Jesualdo Ferreira, de 73 anos, estava como comentador do Canal 11. Prepara-se para assinar até 2021 com o antigo clube de Pelé e substituir Jorge Sampaoli no comando técnico.