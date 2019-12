O Istambul Basaksehir venceu o Kayserispor por 4-1, em jogo da jornada 16 do campeonato turco.

O adversário do Sporting na Liga Europa marcou por Demba Ba, Aleksic e dois autogolos, um deles do português Miguel Lopes.

Com esta vitória, a equipa de Istambul manteve o segundo lugar, com 30 pontos, a quatro do líder Sivasspor.

As partidas com o Sporting estão marcadas para 20 e 27 de fevereiro de 2020.