Papa à Cúria. "Já não estamos na cristandade!"

É algo de fundo. Já não é só uma mudança, afirmou Francisco neste sábado de manhã. “Estamos a viver, não simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança de época”, declarou. Por isso, não basta “uma reforma exterior”, mas uma “realizada a partir do próprio centro do homem” – ou seja, “uma conversão antropológica”.

Na habitual audiência aos membros da Cúria Romana por ocasião do Natal, o Papa dirigiu-se aos seus mais diretos colaboradores para lhes falar da reforma que está em curso desde o início do Pontificado.

“Precisamos de outros ‘mapas’, outros paradigmas, que nos ajudem a situar novamente os nossos modos de pensar e as nossas atitudes: já não estamos na cristandade!”, afirmou o Papa com veemência.

“Somos solicitados a ler os sinais dos tempos com os olhos da fé, para que a orientação desta mudança desperte novas e velhas questões com que é justo e necessário confrontar-se”, defendeu ainda para explicar o porquê da reforma que decidiu implementar na Cúria.

“Encontramo-nos num daqueles momentos em que as mudanças já não são lineares, mas epocais; constituem opções que transformam rapidamente o modo de viver, de se relacionar, de comunicar e elaborar o pensamento, de comunicar entre as gerações humanas e de compreender e viver a fé e a ciência”, disse.

“O objetivo da reforma atual é que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autoconservação. A reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias”, declarou Francisco, recordando “a primeira e mais importante tarefa da Igreja: a evangelização ”.

A reforma da Cúria Romana aposta em duas vertentes: comunicação e serviço do desenvolvimento humano integral.

No que respeita à primeira, Francisco frisa a “mudança de época” que vivemos, em que já não basta “usar instrumentos de comunicação, mas de viver numa cultura amplamente digitalizada” com “impactos muito profundos na noção de tempo e espaço, na maneira de comunicar, aprender, obter informações, entrar em relação com os outros”.

A Sé Apostólica tem de saber responder a esta “nova cultura, marcada por fatores de convergência e presença multimédia”, sabendo fazer uma “conversão institucional e pessoal”, de modo a “passar dum trabalho em compartimentos estanques – no melhor dos casos, tinham alguma coordenação – a um trabalho intrinsecamente conexo, em sinergia”.

Já quanto à segunda vertente, do serviço do desenvolvimento humano integral, “concretiza-se no serviço aos mais frágeis e marginalizados, em particular aos migrantes forçados, que representam neste momento um grito no deserto da nossa humanidade”.

“Para Deus, ninguém é ‘estrangeiro’ nem ‘excluído’”, sublinha o Papa, para quem a Igreja “está chamada a despertar consciências adormecidas na indiferença perante a realidade do Mar Mediterrâneo que se tornou para muitos, demasiados, um cemitério”.

Ora, diz Francisco, “a humanidade é a chave com que ler ‘a reforma’. A humanidade chama, interpela e provoca, isto é, chama a sair para fora e não temer a mudança”, destaca.

Medo da mudança? “A Cúria Romana é um corpo vivo”

No Vaticano, perante todos os cardeais, o Papa falou essencialmente de “mudança”. Citando o cardeal Martini numa entrevista dada poucos antes da sua morte, Francisco lembrou: “A Igreja ficou atrasada duzentos anos. Como é possível que não se alvorace? Temos medo? Medo, em vez de coragem? No entanto, a fé é o fundamento da Igreja. A fé, a confiança, a coragem. (...) Só o amor vence o cansaço”.