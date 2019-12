Um morto e três feridos graves nas estradas em 24 horas

Um morto e três feridos graves em mais de 400 acidentes é o balanço mais recente das primeiras horas da Operação Natal e Ano Novo da GNR.

Ao longo deste fim de semana, é de prever um aumento significativo do número de portugueses em trânsito pelas principais vias e, tendo em conta a previsão meteorológica, o tenente coronel Vítor Lima deixa alguns conselhos aos automobilistas.

“Fazerem uso de uma condução defensiva, sobretudo por causa das condições meteorológicas que se fazem sentir, com existência de muita água nas vias. Preparem as suas viagens com a máxima antecedência e aproveitem os espaços próprios para descansar, sempre com paragens de forma adequada e bem sinalizadas”, indica à Renascença.

A Operação Natal e Ano Novo da GNR começou às zero horas de dia 20 e prolonga-se até às 24 horas de dia 6 de janeiro.

GNR detém 20 condutores com excesso de álcool

Entre as 20h00 de sexta-feira e as 8h00 deste sábado, a GNR deteve 28 pessoas, incluindo 20 condutores por excesso de álcool e três sem carta de condução, anunciou a corporação em comunicado.

Segundo a GNR, que faz o balanço da atividade operacional, foi ainda detida uma pessoa por posse de arma proibida.

Durante o mesmo período, a GNR apreendeu 11 doses de haxixe e duas armas de fogo e registou 16 feridos ligeiros em 74 acidentes de viação.

Ao todo, em ações de fiscalização nas estradas, foram detetadas 735 infrações, das quais 99 por excesso de velocidade, 31 por falta de inspeção periódica obrigatória, 24 por uso indevido do telemóvel na condução e 12 por falta de seguro.

Além da fiscalização rodoviária, a GNR realizou ações de prevenção e combate à criminalidade violenta.