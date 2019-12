“Um brinquedo por um sorriso”, a pensar nas crianças que não recebem prendas

O presidente da Cáritas Diocesana de Viseu, MonteiroMarques, chama uma a uma, as crianças que vão receber um brinquedo por um sorriso. “A maioria não teria brinquedos novos, com certeza absoluta se não fosse a Cáritas e a iniciativa desta empresa, só receberiam roupa. Há muitas crianças carenciadas e o dinheiro dos pais não chega para prendas”, sustenta o responsável da Cáritas de Viseu, acrescentando que “nestas sessões não podemos escolher só as crianças carenciadas, temos que os selecionar a todos, para não colocar ricos de um lado e pobres de outro”.

Maria João, 6 anos é a primeira a desembrulhar a prenda. “Wow nunca tive isto”, afirma com convicção. Nunca teve aquele brinquedo que lhe foi parar ao colo graças a uma iniciativa de uma empresa de Braga em parceria com a Cáritas. “Há uma empresa de Braga, a PRIMAVERA BSS que pergunta quem são as crianças a nível nacional que querem ser beneficiadas com um brinquedo, nomeadamente aquelas que não receberiam de outra maneira, e depois numa plataforma on-line é possível ser madrinha ou padrinho destas crianças e oferecer uma prenda, o brinquedo que eles escolheram”, explica Monteiro Marques.

A catequista Susana Trigo tem estado atenta às crianças com mais dificuldades. “Nem todas as crianças têm a possibilidade de ter um brinquedo novo e é gratificante poder fazer isto na catequese com a ajuda da Cáritas”, sublinha. Brinquedos novos para todos, prontos a estrear. Diogo, 8 anos, já tem o carro telecomandado nas mãos, basta “por pilhas e carregar no botão”.

A PRIMAVERA BSS ao longo dos últimos 10 anos entregou cerca de 6000 brinquedos a milhares de crianças desfavorecidas.