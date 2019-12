Mau tempo. Oliveira do Hospital ativa Plano Municipal de Emergência

Com a ativação do Plano de Emergência, pretende-se “garantir a mobilização rápida e eficiente de todos os meios e recursos da Proteção Civil”.

Têm sido registadas no concelho “inúmeras ocorrências – sobretudo ao nível de destruição de praias fluviais, derrocada de taludes, desabamento de plataformas de infraestruturas rodoviárias e queda de árvores – vamos ter muito trabalho pela frente para repor a normalidade”.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, ativou o Plano Municipal de Emergência às 8h00 deste sábado.

O acesso à aldeia histórica do Piódão está condicionado entre os Penedos Altos e o cruzamento do Soito da Ruiva - Malhada Chã, no concelho de Arganil.

A água arrastou pedras e terra para a estrada, impedindo a circulação automóvel, na estrada municipal 508-1.

As autoridades foram chamadas ao local para desimpedir a via para repor a normalidade na circulação.

No concelho de Arganil também foram registados outros desabamentos de terras e queda de árvores, devido aos efeitos da depressão Elsa.