Cuba já tem primeiro-ministro: Manuel Marrero. É a primeira vez em 43 anos (o último tinha sido Fidel)

O ministro do Turismo cubano, Manuel Marrero, foi este sábado designado como primeiro-ministro, cargo extinto em 1976 e recuperado na nova Constituição aprovada em abril.

Manuel Marrero, 56 anos, foi nomeado pelo parlamento sob proposta do Presidente de Cuba, Miguel-Díaz Canel, que foi aprovada por unanimidade pelos deputados. Na mesma sessão parlamentar será designado um vice-primeiro-ministro e conhecida a composição completa do novo Governo.

Marrero, o primeiro chefe do Governo de Cuba após um hiato de 43 anos, foi ministro do Turismo durante 16 anos, tendo sido responsável por um dos setores mais importantes da economia do país.

O cargo de primeiro-ministro foi assegurado pelo líder histórico Fidel Castro entre 1959 e 1976. Neste último ano, a Constituição elevou-o a Presidente, eliminado o cargo de primeiro-ministro.