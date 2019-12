"O que é que estou aqui a fazer?!" Furioso com arbitragem, Carvalhal pede demissão do Rio Ave

O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, anuncia a demissão do clube, com fortes críticas à arbitragem do jogo contra o Gil Vicente para a Taça da Liga.

Carvalhal garante que vai pedir uma reunião com o presidente e vai pedir a demissão por "estar aqui a mais". "Este não é o meu futebol".

"Sou uma pessoa séria e coerente, vou pedir uma reunião com o presidente e vou pedir a minha demissão. Isto não é o meu futebol, o meu futebol, o meu jogo. Ando a trabalhar arduamente para conseguir resultados para o Rio Ave. A minha pergunta é o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou aqui a fazer nada. Eu não quero isto para a minha vida", disse.

Em declarações à Sporttv, Carvalhal prossegue: "Se eu estou a trabalhar para ter objetivos e não consigo, porque não consigo controlar, eu não ando aqui a fazer nada. Mais uma vez, eu não falo de arbitragens. Mas andamos a mentir uns aos outros, é o VAR, é não sei o quê, então eu tenho o direito de não querer isto".

O Rio Ave perdeu 1-0 contra o Gil Vicente e ficou fora da Taça da Liga.

Um dos lances polémicos da partida é a anulação de um golo aos vilacondenses.

[em atualização]