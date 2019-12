César Peixoto avisa FC Porto. "Não vamos entrar derrotados"

O novo treinador do Desportivo de Chaves, César Peixoto, tem noção do poderio do FC Porto. No entanto, garante que a sua equipa se apresentará sem medo e com ambição, na receção aos dragões, da terceira e última jornada do grupo D, com intenção de passar à "final four" da Taça da Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Peixoto frisou que o Porto é um "adversário fortíssimo" e está mais pressionado, mas que o Chaves também tem "boa equipa" e não vai "virar a cara à luta":

"A maior responsabilidade é do FC Porto, apesar de jogarmos em casa. Nós temos as nossas armas, já estudámos os pontos fortes e fracos do adversário e não vamos entrar no campo derrotados, isso nunca."



César Peixoto admitiu que "jogar com o FC Porto é uma motivação extra". Porém, gostava de o fazer pelo menos mais duas vezes, no campeonato. Algo que não é possível, dado que o Chaves milita na II Liga.

Regressar ao topo do futebol português

César Peixoto entrou no comando técnico do Chaves na quinta-feira, para render José Mota. Embora ciente das dificuldades, nestes primeiros três treinos, o técnico tentou "passar ao máximo as novas ideias".

"Procurámos ser cirúrgicos. Tivemos três dias de trabalho fantásticos, com foco, concentração e vontade de dar a volta por cima. Encontrei um clube organizado, uma administração habituada a vencer e jogadores que têm estado recetivos quer dentro, quer fora de campo"



A intenção, daqui para a frente, é "praticar um futebol bonito para os adeptos voltarem a ter alegrias e voltarem ao estádio" e, acima de tudo, regressar à I Liga, de que o Chaves desceu na temporada passada.

Apesar dos 12 pontos de distância para os lugares de promoção, com 13 jornadas decorridas, César Peixoto define como objetivo "recolocar o Chaves no lugar a que tem direito, sobretudo na rota da subida".