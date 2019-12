Jorge Jesus: "Jogámos com a melhor equipa do mundo e não se notou"

Jorge Jesus mostrou-se muito orgulhoso da sua equipa, após a final do Mundial de Clubes, perdida para o Liverpool, após prolongamento.

"O Flamengo fez um grande jogo. Jogou contra a melhor equipa do mundo e isso não se notou. O que se notou foram duas grandes equipas", enalteceu o treinador português, em declarações à RTP3.

Jesus já suspeitava que "quem fizesse um golo seria o vencedor". Nesse aspeto, reinou a superior qualidade individual do Liverpool.

"Falhámos vários. Sofremos o golo num contragolpe, estávamos prevenidos para isso mas a qual individual dos jogadores do Liverpool foi determinante. Fizemos tudo, tivemos a última chance do Lincoln, portanto não ha nada a dizer sobre esta equipa. Tenho grande orgulho destes jogadores e de ter montado uma equipa com grande qualidade. Nós, hoje, jogámos com a melhor equipa do mundo", recordou.

O Liverpool derrotou o Flamengo por 1-0, com um golo de Firmino, na primeira parte do Flamengo, após igualdade a zero nos 90 minutos.