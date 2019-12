Carlo Ancelotti é o novo treinador do Everton

O Everton confirmou, este sábado, que Carlo Ancelotti é o novo treinador.

O técnico italiano, de 60 anos, sucede no cargo a Marco Silva, despedido a 5 de dezembro devido aos maus resultados. Ancelotti, que assinou contrato válido por quatro épocas e meia, até junho de 2024, leva para o Everton a experiência de um treinador que já conquistou três Ligas dos Campeões. A última foi em 2013/14, ao comando do Real Madrid.

"Este é um grande clube, com uma história rica e adeptos apaixonados. Há clara intenção do presidente e da direção de conquistar sucesso e troféus. Isso é algo que me atrai, como treinador, e estou entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com o clube para tornar essa visão uma realidade. Os jogadores são capazes de fazer grandes coisas", afirmou o treinador italiano, em declarações ao site oficial do Everton.

Neste momento, o Everton ocupa o 15.º lugar da Premier League, com 19 pontos, mais quatro que o Southampton, primeira equipa na zona de despromoção. Os "toffees" estão, ainda, a sete pontos da zona europeia.

Este sábado, Ancelotti teve a oportunidade de ver o Everton em ação, desde a bancada. A equipa de Liverpool empatou, sem golos, na reação ao Arsenal. Curiosamente, o novo treinador dos londrinos, o espanhol Mikel Arteta, também assistiu à partida desde a bancada.

Ancelotti estava sem clube há 11 dias, quando foi despedido do Nápoles, devido a conflitos com o presidente, Aurelio De Laurentiis.