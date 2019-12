Os portugueses e o Natal. Consumo e consumismo

Onde acaba o consumo e começa o consumismo e como se trabalham temas relacionados com ilusões, sonhos, valores, princípios religiosos e identidade em publicidade e nos negócios são o mote do debate no Da Capa à Contracapa deste sábado.

À conversa com o jornalista José Pedro Frazão, estão Ricardo Zózimo, professor de Gestão na Nova SBE, e Carlos Coelho, uma das grandes referências portuguesas no domínio da construção e gestão de marcas.

O trabalho de Ricardo Zózimo, tanto em sala de aula como em investigação, tem-se focado na compreensão de como as organizações criam e gerem a ligação com objetivos de desenvolvimento sustentável.

Adotando uma perspetiva de aprendizagem empreendedora, estuda em particular os processos chave associados à criação de impacto positivo na sociedade na gestão de negócios lucrativos.

Carlos Coelho, por seu lado, conduziu, ao longo de 25 anos, centenas de projetos de algumas das marcas mais relevantes em Portugal e é autor de diversos estudos sobre tendências e modelos teóricos de marcas.

É fundador e presidente da consultora Ivity Brand Corp e do World Bank of Creativity. É também conselheiro do IPAM para a área de tendências e inovação do ensino.

