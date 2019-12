Lage dá os parabéns ao V. Guimarães

O treinador do Benfica dá os parabéns ao V. Guimarães por ter sido apurado para a “final four” da Taça da Liga.

Já sobre a partida com o V. Setúbal, Bruno Lage reconhece que queriam vencer “e fazer um bom jogo”.

“Tivemos uma boa segunda parte e com naturalidade chegámos à vantagem que nos últimos 10 minutos deitámos por terra. Fazemos três empates nesta competição, mas há que seguir em frente e dar os parabéns ao Guimarães que mereceu a passagem”, disse o técnico.

Sobre as mudanças no onze, Lage mostrou-se satisfeito com o que viu: “É difícil estar muito tempo sem jogar e depois entrar, ainda por cima com um onze quase novo. Ficámos satisfeitos com o desempenho de toda a gente”.

“Fico satisfeito pelo que fizemos, pena os últimos 10 minutos, podíamos ter vencido o jogo e terminado o ano com uma vitória. Este empate em nada belisca o percurso desta equipa”, acrescentou.