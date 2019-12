Bruno Lage poupa titulares na visita do Benfica ao Vitória de Setúbal

Bruno Lage promoveu uma revolução nas escolhas para a visita deste sábado do Benfica ao Vitória de Setúbal, da terceira jornada do grupo B da Taça da Liga. O técnico encarnado poupou os habituais titulares.

Relativamente ao jogo com o Sporting de Braga, da Taça de Portugal, os destaques são o regresso de Raul de Tomás, que tinha ficado de fora por opção técnica, e a ausência de Ferro, Rúben Dias, Grimaldo, Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi, todos eles titulares frente aos minhotos.

A "revolução" também inclui a baliza, com Svilar a render Vlachodimos, o meio-campo, com Samaris a ficar de fora, e o ataque, com Gonçalo Ramos a juntar-se a Seferovic, Carlos Vinícius, Jota e Raúl de Tomás.

Para a deslocação a Setúbal, Bruno Lage chamou quatro jovens da equipa B: João Ferreira e Pedro Álvaro, que se juntam a Morato nas novidades na defesa, e David Tavares e Tiago Dantas, opções no meio-campo.

No boletim clínico do Benfica, continuam Rafa e André Almeida.

O Vitória de Setúbal-Benfica está marcado para as 20h00 deste sábado, no Estádio do Bonfim, em Setúbal. O encontro terá informações nas edições de Bola Branca e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de 19 convocados do Benfica

Guarda-redes: Ivan Zlobin, Mile Svilar;

Defesas: Jardel, Nuno Tavares, Tomás Tavares, João Ferreira, Morato, Pedro Álvaro;

Médios: Chiquinho, Caio Lucas, Gedson Fernandes, Florentino, David Tavares, Tiago Dantas;

Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius, Raúl de Tomás, Jota e Gonçalo Ramos.