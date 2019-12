Depressão Elsa faz estragos. MAAT só reabre ao público daqui a três meses

Contudo, o encerramento do museu para obras de manutenção já antes estava previsto. Ao que a Renascença apurou, o MAAT iria fechar portas de 17 de fevereiro a 27 de março. Agora devido à queda da estrutura na entrada, as obras de manutenção serão antecipadas.

Em comunicado, o MAAT indica que “o encerramento do museu é motivado por obras que visam repor a parte do teto que cedeu devido às condições atmosféricas extremas e às fortes rajadas de vento que ocorreram na tarde do dia 19 de dezembro". Não foram registados quaisquer danos pessoais

O MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, só vai reabrir ao público a 27 de março. A noite e madrugada de temporal, provocado pela depressão Elsa, deixou marcas no edifício desenhado pela arquiteta britânica Amanda Levete. Caiu parte do teto da entrada.

Em comunicado, o MAAT indica que “as obras previstas visavam adaptar o espaço do museu à nova programação de 2020 e 2021, realizando-se agora em simultâneo com a reparação da zona afetada pelos ventos” e acrescenta que a “interrupção servirá também para acelerar a conclusão do restaurante do MAAT, cuja abertura está prevista para a primavera de 2020”.

Quanto às exposições “Economia de Meios”, realizada no âmbito da Trienal de Arquitetura de Lisboa, “Dreamers Never Learn”, de Vasco Barata, e “AWDIˈTƆRJU”, de Pedro Tudela, a Fundação EDP – que gere o espaço – lembra que mantêm-se abertas no edifício da Central Tejo, vizinho do MAAT.